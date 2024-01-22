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10:25, 22 января 2024 года

В поликлинике №2 Орла завершили ремонт профилактического отделения

На это было выделено почти 40 миллионов рублей.



Во второй поликлинике областной столицы завершился ремонт профилактического отделения. На работы в рамках национального проекта "Здравоохранение" было выделено 39 миллионов рублей.

Рабочие привели в порядок помещения – от пола до потолка. Помимо этого, отремонтирована крыша, лестница, заменены два лифта. Последние заработают в ближайшее время, сейчас ожидаются документы на работу. В отделении медицинской профилактики планируют принять пациентов уже в феврале.

Здесь маммография, флюорография, осмотр терапевтом, спирография, ЭКГ. То есть весь комплекс, который входит в рамки диспансеризации, будет осуществляться именно здесь, чтобы нашим пациентам не бегать по этажам, а все здесь будет на месте, - сказала главный врач поликлиники №2 города Орла Надежда Бахтина.


Сергей Силаев
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