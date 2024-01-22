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10:00, 22 января 2024 года

В орловских школах будут изучать обществознание с девятого класса

Работа по изменению программы уже идет.

Фото: архив

Предмет "обществознание" в России будут преподавать в старших классах школы, а не с 6-7, как сейчас. Об этом сообщила сенатор, заместитель главы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева.

У нас этот предмет преподавался с 6–7-х классов, сейчас будет выведен он в старшее звено. Но главное не в этом, а в том, что программа уже меняется. Потому что она по своему содержанию не отвечает той суверенной системе образования, единому образовательному процессу, который мы сейчас выстраиваем, - сказала она.

Сенатор сообщила, что работа по подготовке нового учебника и изменению программы уже ведется. Изменения в учебный план могут внести с 1 сентября 2024 года. По словам Алтабаевой, часы, скорее всего, выведут в 9-10-е классы.


Сергей Силаев
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