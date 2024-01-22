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9:21, 22 января 2024 года

В пригороде Орла несовершеннолетний водитель на иномарке сбил двух девушек

С места ДТП юный лихач сбежал.

Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В Орловском округе несовершеннолетний молодой человек на иномарке сбил двух девушек-пешеходов и скрылся с места ДТП. Пострадавшие получили травмы.

ДТП случилось в минувшую субботу, 20 января. Около двух часов дня пешеходы, одна из которых несовершеннолетняя, шли по улице Кольцевой деревни Мостки Орловского округа. Девушки двигались по краю проезжей части, когда оказались под колесами автомобиля "Хендаи". Сбивший их юноша помощи пострадавшим не оказал, с места ДТП он сбежал. Позже полицейские разыскали его, теперь молодого человека ждет предусмотренное законом наказание.

Пострадавших девушек осмотрели врачи, обеим предстоит амбулаторное лечение, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за прошедшие выходные, 20-21 января, на территории Орловской области полицейские зафиксировали 11 ДТП.


Ольга СУПОНЕВА
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