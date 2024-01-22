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9:01, 22 января 2024 года

Несколько серьезных пожаров потушили в Орловской области за выходные

Огонь разбушевался в Орле, Хотынце, Глазуновском и Кромском районах.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В минувшие выходные пожарные Орловской области больше десятка раз выезжали на борьбу с огнем. Горели, в том числе, жилые дома. Три серьезных пожара потушили спасатели в Орле, поселке Хотынец, а также Глазуновском и Кромском районах.

Так, в субботу 20 января горел жилой дом в поселке Культурная Посадка Глазуновского района. Огонь грозил перекинуться на соседнее строение, его удалось отстоять. Площадь пожара составила 15 квадратов. В этот же день случился пожар в райцентре Хотынец, здесь горел дом на двух хозяев. 

- На момент прибытия пожарных горела кровля по всей площади, существовала угроза распространения огня на внутренние помещения дома. В результате пожара в жилом доме выгорела кровля, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Еще один пожар в субботу случился в Орле: в поселке Кирпичного завода огонь охватил хозяйственное строение. В Кромском районе, в поселке Коминтерн, в воскресенье вечером, 21 января, сгорел деревянный нежилой дом. 

В этих пожарах, к счастью, обошлось без пострадавших и жертв. Причину возгораний устанавливают специалисты.


Ольга СУПОНЕВА
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