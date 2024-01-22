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8:52, 22 января 2024 года

В Орловской области вновь ожидается январская оттепель

В середине недели столбики термометров уйдут в плюс.

Фото: Ольга Супонева

Синоптики вновь прогнозируют потепление. В ближайшую рабочую неделю в Орловской области ожидается небольшой плюс и мокрые осадки.

Как сообщает Росгидрометцентр, понедельник-вторник 22 и 23 января отметятся зимней погодой, температура -10..-2 градуса, небольшой снег. А вот в среду 24 числа уже от -4 ночью до +1 днем, при этом ночной снегопад перейдет в снег с дождем днем. Мокрые осадки ожидаются и в четверг, 25 января. Со второй половины недели столбики термометров вновь начнут опускаться, к выходным в Орле, по предварительному прогнозу, снова до -10. 

Судя по сообщениям синоптиков, всю неделю будет пасмурно, атмосферное давление в четверг-субботу опустится ниже нормы.


Ольга СУПОНЕВА
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