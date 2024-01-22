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9:00, 22 января 2024 года

Под Орлом после капремонта открыли еще одно медучреждение

Поликлиника Кромской ЦРБ приняла первых пациентов.

Фото: портал Орловской области

Поликлинику Кромской ЦРБ в Орловской области привели в порядок благодаря федеральной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". Сумма контракта составила почти 76 миллионов рублей.

Как отмечает региональный информационный портал, медицинское учреждение капитально не ремонтировали с 1973 года. В этот раз строители заменили все внутренние инженерные сети, утеплили и отштукатурили фасад здания, сделали кровлю, провели внутренние отделочные работы.

В медучреждении, рассчитанном на 500 посещений в смену, появилось и новое оборудование. В поликлинику закупили маммограф и цифровой флюорограф.


Сергей Мерцалов
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