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15:00, 21 января 2024 года В Орле почтили память погибших бойцов СВО Панихиду по воинам отслужил митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Фото: администрация города Орла

20 января на Историко-мемориальном кладбище Орла прошла панихида по воинам, погибшим в зоне проведения СВО. Вместе с родственниками и близкими павших Героев молился митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Он отметил, что сегодня народ России проходит через тяжелые испытания. По словам Тихона, как и в прошлые годы, когда наши предки приходили к святыням в поисках поддержки, мы должны усилить свои молитвы.



Как сообщили в пресс-службе орловской мэрии, панихида завершилась возложением цветов к могилам павших воинов. Никто не забыт, ничто не забыто!





Сергей Мерцалов



