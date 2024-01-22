понедельник 22.01.2024 00:04:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

17:00, 21 января 2024 года

На Орловщине стартовал конкурс поэтической премии имени Афанасия Фета

Ее присуждают талантливым литераторам за создание высокохудожественных стихотворных произведений.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области начинается прием заявок на соискание открытой ежегодной поэтической премии имени Афанасия Фета, которую учредили в администрации Мценского района в 2019 году. Инициатива принадлежит Орловской областной организации Союза писателей России.  

Выдвигать кандидатуры для участия в конкурсе могут книжные издательства, творческие союзы, общественные объединения, органы исполнительной государственной власти и местного самоуправления субъектов РФ. Звание лауреата и премию в размере 50 000 рублей получит один из соискателей.

Заявки со всеми прилагаемыми материалами принимают в отделе культуры администрации Мценского района по адресу: 303030, Орловская область, город Мценск, улица Ленина, дом 1, а также в формате pdf по адресу otdel.kult@mail.ru в срок до 1 апреля 2024 года.

Как отмечает портал Орловской области, ранее лауреатами премии Фета становились поэты Валерий Хатюшин (Москва), Юрий Ключников (Новосибирск), Сергей Штильман (Москва), Николай Пидласко (Санкт-Петербург). Подробнее с Положением о премии можно ознакомиться на сайте Орловского Дома литераторов в разделе "Литературные премии".


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.