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17:00, 21 января 2024 года На Орловщине стартовал конкурс поэтической премии имени Афанасия Фета Ее присуждают талантливым литераторам за создание высокохудожественных стихотворных произведений.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области начинается прием заявок на соискание открытой ежегодной поэтической премии имени Афанасия Фета, которую учредили в администрации Мценского района в 2019 году. Инициатива принадлежит Орловской областной организации Союза писателей России.



Выдвигать кандидатуры для участия в конкурсе могут книжные издательства, творческие союзы, общественные объединения, органы исполнительной государственной власти и местного самоуправления субъектов РФ. Звание лауреата и премию в размере 50 000 рублей получит один из соискателей.



Заявки со всеми прилагаемыми материалами принимают в отделе культуры администрации Мценского района по адресу: 303030, Орловская область, город Мценск, улица Ленина, дом 1, а также в формате pdf по адресу otdel.kult@mail.ru в срок до 1 апреля 2024 года.



Как отмечает портал Орловской области, ранее лауреатами премии Фета становились поэты Валерий Хатюшин (Москва), Юрий Ключников (Новосибирск), Сергей Штильман (Москва), Николай Пидласко (Санкт-Петербург). Подробнее с Положением о премии можно ознакомиться на сайте Орловского Дома литераторов в разделе "Литературные премии".





Сергей Мерцалов



