В Орловской области завершается капремонт поликлиники Должанской ЦРБ
Работы ведутся в рамках нацпроекта.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Капитальный ремонт здания поликлиники Должанской центральной районной больницы подходит к концу. Работы ведутся в рамках национального проекта "Здравоохранение". Выделенная сумма на обновление - 44 миллиона рублей.
На начальном этапе рабочие выполнили не только демонтажные, но и строительные работы. В здании появились дополнительные перегородки, после чего громоздкие залы переделали в кабинеты для приема пациентов.
Как сообщилтг-канал "Телеграммы из Орла", сейчас уже завершен ремонт крыши, в здании есть электричество, вода и отопление. Фасад здания утеплили и обшили. Внутри продолжаются отделочные работы, устанавливаются двери.