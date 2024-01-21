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11:00, 21 января 2024 года В Орловской области завершается капремонт поликлиники Должанской ЦРБ Работы ведутся в рамках нацпроекта.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Капитальный ремонт здания поликлиники Должанской центральной районной больницы подходит к концу. Работы ведутся в рамках национального проекта "Здравоохранение". Выделенная сумма на обновление - 44 миллиона рублей.



На начальном этапе рабочие выполнили не только демонтажные, но и строительные работы. В здании появились дополнительные перегородки, после чего громоздкие залы переделали в кабинеты для приема пациентов.



Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", сейчас уже завершен ремонт крыши, в здании есть электричество, вода и отопление. Фасад здания утеплили и обшили. Внутри продолжаются отделочные работы, устанавливаются двери.





Сергей Силаев



