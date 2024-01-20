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20:00, 19 января 2024 года В Москве прошел предпремьерный показ фильма "Пароход времени" от орловских дайверов 3D-технологии "оживили" затонувшее судно Valamon luostari.







Уникальные подводные исследования от участников орловского клуба подводного плавания "Диво" позволили "оживить" затонувший 80 лет назад на Ладоге теплоход Valamon luostari. Судно воссоздали с помощью 3D-технологий.



Проект ранее поддержал Президентский фонд культурных инициатив. На днях в Москве прошел предпремьерный показ фильма. Авторам уже поступила заявка познакомить с картиной студентов из Тюменского института культуры. Узнать судьбу "Парохода времени" изъявили желание и в Перми.



Документальный фильм уже выложен на платформе "Смотрим" и на сайте Валаамского монастыря. В эфире ГТРК "Орел" ленту можно будет увидеть в январе.





Юлия Опанасюк



