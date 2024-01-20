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19:25, 19 января 2024 года В Орловской области на Крещение для уборки дорог задействовали почти 500 машин Коммунальные службы израсходовали почти 2600 тонн пескосоляной смеси.



Фото: архив

На территории Орловщины 466 единиц техники использовали 18-19 января для уборки дорог. На региональных и межмуниципальных трассах работали 182 машины.



Как сообщили в пресс-службе областного правительства, для уборки улиц областного центра привлекли 120 машин и 80 человек. С улиц Орла вывезли две тысячи кубометров снега, израсходовано 234 тонны пескосоляной смеси.



Сейчас коммунальные службы вывозят снег, чистят проезжую часть, тротуары, остановки. Работа продолжается в усиленном режиме.





Сергей Силаев



