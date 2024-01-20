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19:00, 19 января 2024 года Учитель русского языка орловской школы: "Нужно всегда стремиться к познанию" Елена Золотарева преподает в Урицком районе.







Учитель русского языка и литературы Елена Владимировна еще шесть лет назад сидела за партой, а сейчас трудится учителем. Попробовать себя в профессии девушка захотела после появления места в школе по программе "Земский учитель".



Ранее президент страны Владимир Путин подписал указ о продлении программы до 2030 года. Учителя, заключившие договор и переехавшие на село, получат единовременную выплату – миллион рублей.



В 2024 году "Земскими" в регионе станут восемь педагогов. А в прошлом – начала работу учитель русского языка и литературы Бунинской средней общеобразовательной школы Урицкого района Елена Золотарева.



– Объясняет очень понятно, грамотно, старается чтобы уроки проходили в позитивном ключе, - рассказала ученица Елизавета Жилина об уроках русского языка и литературы.



В 2023 учебное заведение стало победителем регионального конкурса в номинации "сельская школа", а уже в 2024 году Елена примет участие в первом серьезном профессиональном конкурсе.





Юлия Опанасюк



