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19:00, 19 января 2024 года

Учитель русского языка орловской школы: "Нужно всегда стремиться к познанию"

Елена Золотарева преподает в Урицком районе.



Учитель русского языка и литературы Елена Владимировна еще шесть лет назад сидела за партой, а сейчас трудится учителем. Попробовать себя в профессии девушка захотела после появления места в школе по программе "Земский учитель".

Ранее президент страны Владимир Путин подписал указ о продлении программы до 2030 года. Учителя, заключившие договор и переехавшие на село, получат единовременную выплату – миллион рублей.

В 2024 году "Земскими" в регионе станут восемь педагогов. А в прошлом – начала работу учитель русского языка и литературы Бунинской средней общеобразовательной школы Урицкого района Елена Золотарева.

Объясняет очень понятно, грамотно, старается чтобы уроки проходили в позитивном ключе, - рассказала ученица Елизавета Жилина об уроках русского языка и литературы.

В 2023 учебное заведение стало победителем регионального конкурса в номинации "сельская школа", а уже в 2024 году Елена примет участие в первом серьезном профессиональном конкурсе.


Юлия Опанасюк
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