19 января православные орловцы отмечают Крещение Господне. В храмах прошли богослужения и освящение воды. Традиционно верующие погрузились в иордани. Омовение совершили полторы тысячи человек. Для них организовали 24 купели.
Праздник связан с евангельским событием, когда Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В этот момент случилось чудо – Дух Божий в виде голубя сошел на Господа, и спаситель предстал перед всем миром в виде Пресвятой Троицы. Поэтому второе название праздника – Богоявление.