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16:30, 19 января 2024 года Православные орловцы отмечают Крещение Господне В храмах прошли богослужения и освящение воды.





19 января православные орловцы отмечают Крещение Господне. В храмах прошли богослужения и освящение воды. Традиционно верующие погрузились в иордани. Омовение совершили полторы тысячи человек. Для них организовали 24 купели.



Праздник связан с евангельским событием, когда Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В этот момент случилось чудо – Дух Божий в виде голубя сошел на Господа, и спаситель предстал перед всем миром в виде Пресвятой Троицы. Поэтому второе название праздника – Богоявление.





Екатерина Габова



