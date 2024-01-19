В этом году на Орловщину вернутся 60 соотечественников
Это квалифицированные специалисты в различных областях экономики.
Фото: архив "Вести-Орел"
На Орловщину продолжают возвращаться граждане РФ, которые проживали за границей. Это участники государственной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом". С 2014 года наш регион принял уже 5 116 человек.
Как сообщаетрегиональный инфопортал, в 2023 году в Орловскую область вернулись 55 соотечественников. Это бывшие граждане Норвегии, Украины, Азербайджана, Киргизии и Таджикистана.
Ранее о программе переселения соотечественников из-за рубежа рассказали в региональном УМВД. Отмечается, в нашем регионе ждут квалифицированных специалистов с определенным образованием и стажем работы. Речь идет в первую очередь о людях, востребованных на рынке труда. Граждане, которые совершали правонарушения и преступления, не смогут принять участие в программе переселения соотечественников. Это правило неизменно с 2014 года.