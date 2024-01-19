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14:30, 19 января 2024 года В Орле доработают эскиз входной группы парка Победы Рекомендовано включить в композицию орден Великой Отечественной войны.



Фото: пресс-служба городского совета Орла

На комитете городского совета Орла по строительству и перспективному развитию города рассмотрели предложенный эскиз входной группы парка Победы. Как рассказала главный архитектор областной столицы Мария Родштейн, эскиз нарисовали самостоятельно в городском управлении.



Стоимость проекта оценили в восемь миллионов рублей. Планируемая высота с подиумом – 4,5 метра, длина – 17 метров.



Депутаты Сергей Швалов и Владимир Негин отметили, что в проекте не хватает ордена Великой Отечественной войны. Рекомендовано доработать эскиз с учетом пожеланий народных избранников, сообщили в пресс-службе горсовета.





Артем Ежаков



