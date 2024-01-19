В Орловской области выросло производство яиц и молока
Статистикой за 2023 год поделились в Орелстате.
Фото: архив "Вести-Орел"
На Орловщине немного подросло производство молока и куриных яиц. Так, по данным статистики, с января по 1 декабря 2023 года в сельскохозяйственных организациях региона получили более 17 миллионов штук куриных яиц и более 104 тысяч тонн молока.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, производство молока выросло на 1,9%, а яиц - на 1%. Об этом сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла".