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13:30, 19 января 2024 года В Орловской области выросло производство яиц и молока Статистикой за 2023 год поделились в Орелстате.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине немного подросло производство молока и куриных яиц. Так, по данным статистики, с января по 1 декабря 2023 года в сельскохозяйственных организациях региона получили более 17 миллионов штук куриных яиц и более 104 тысяч тонн молока.



По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, производство молока выросло на 1,9%, а яиц - на 1%. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Мерцалов



