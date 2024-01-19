Орловцам напомнили о запрете на съемку военной техники
Предупреждение опубликовала администрация областного центра.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Жителям Орловской области напоминают о запрете на съемку военной техники и мест расположения военных. Действует строгий запрет на публикацию подобных видео и фото в сети. Выложенные материалы может использовать противник.
– За несоблюдение правил правоохранители могут принять меры административного и уголовного воздействия в отношении нарушителей, - предупреждает пресс-служба администрации города Орла.