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12:30, 19 января 2024 года В Орловской области в 2024 году на нацпроекты потратят 5,9 миллиарда рублей Соглашения будут заключать 1 февраля.



Фото: пресс-служба областного правительства

На совещании губернатора Андрея Клычкова с главами районов объявили, что 5,9 миллиарда рублей в 2024 году направят на реализацию национальных проектов. Первые расходы на выплаты семья при рождении детей уже прошли.



По информации пресс-службы правительства региона, в 2024 году районы Орловщины примут участие в 11 региональных проектах: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Патриотическое воспитание граждан РФ", "Жилье", "Формирование городской среды", "Чистая вода" и других. На финансирование мероприятий муниципалитетов выделят 1,8 миллиарда. Из них порядка миллиарда – федеральные средства, почти 800 миллионов – региональные.



Сейчас проводится работа по заключению соглашений. Уже заключены 34 контракта на благоустройство дворов и 12 – общественных пространств.





Сергей Силаев



