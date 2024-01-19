В деревне Тайное Орловского округа завершается строительство моста
Его готовность оценивают в 90 процентов.
Фото: архив "Вести-Орел"
Под Орлом в деревне Тайное продолжается возведение моста. Объект строят благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом России. В настоящее время готовность переправы составляет около 90%.
Как сообщаетрегиональный инфопортал, подрядчик ведет работы с опережением графика и готов сдать мост к марту этого года. Круглосуточно здесь трудятся 40 человек.
Осталось отремонтировать барьерные ограждения и пролетные строения. Также предстоит шлифовка и покраска опор и стоек под опоры. Официально строительство 140-метрового сооружения должно завершиться к лету этого года.