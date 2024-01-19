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12:00, 19 января 2024 года В деревне Тайное Орловского округа завершается строительство моста Его готовность оценивают в 90 процентов.



Фото: архив "Вести-Орел"

Под Орлом в деревне Тайное продолжается возведение моста. Объект строят благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом России. В настоящее время готовность переправы составляет около 90%.



Как сообщает региональный инфопортал, подрядчик ведет работы с опережением графика и готов сдать мост к марту этого года. Круглосуточно здесь трудятся 40 человек.



Осталось отремонтировать барьерные ограждения и пролетные строения. Также предстоит шлифовка и покраска опор и стоек под опоры. Официально строительство 140-метрового сооружения должно завершиться к лету этого года.











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Сергей Мерцалов



