Под Орлом в столкновении легковушки и грузовика пострадала женщина
Ее доставили в больницу.
Фото: Госавтоинспекция
Авария случилась 18 января на 74-м километре дороги "Залегощь – Красная заря". Столкнулись "Рено Логан" под управлением 64-летней женщины и грузовик "Вольво" с прицепом, за рулем которого был 36-летний мужчина. Правила расположения на дороге нарушила водитель легкового автомобиля.
Как сообщилив отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водитель "Логана" получила телесные повреждения. Бригада скорой доставила ее в Краснозоренскую ЦРБ, после осмотра женщину отпустили.
Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 26 ДТП, в которых пострадали пять человек.