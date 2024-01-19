Главная » Новости



10:55, 19 января 2024 года Под Орлом в столкновении легковушки и грузовика пострадала женщина Ее доставили в больницу.



Фото: Госавтоинспекция

Авария случилась 18 января на 74-м километре дороги "Залегощь – Красная заря". Столкнулись "Рено Логан" под управлением 64-летней женщины и грузовик "Вольво" с прицепом, за рулем которого был 36-летний мужчина. Правила расположения на дороге нарушила водитель легкового автомобиля.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водитель "Логана" получила телесные повреждения. Бригада скорой доставила ее в Краснозоренскую ЦРБ, после осмотра женщину отпустили.



Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 26 ДТП, в которых пострадали пять человек.





Сергей Силаев



