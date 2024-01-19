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10:09, 19 января 2024 года Преподаватель ОГУ получила штраф в миллион рублей за взятки Женщина работала доцентом на одной из кафедр института естественных наук и биотехнологий.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека Орловского государственного университета Тургенева признана виновной в 16 преступлениях. Ее обвинили в получении взяток. Следствие и суд установили, что с 2019 по 2021 годы женщина склоняла педагогов к выставлению положительных оценок студентам по экзаменам и зачетам.



Также она написала несколько дипломов для студентов и предоставила ответы к экзаменам в магистратуру. За это она получила порядка 340 тысяч рублей, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Суд назначил доценту штраф в размере миллиона рублей. Также женщина не может занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления.





Сергей Силаев



