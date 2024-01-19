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10:30, 19 января 2024 года Орловцы пожаловались Андрею Клычкову на стаи бродячих собак Очередной прием граждан по личным вопросам состоялся 18 января.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообщался с жителями Орла, Мценска и Урицкого района. Речь шла о переселении граждан из аварийного жилья, благоустройстве придомовых территорий, ремонте дорог и вопросах безопасности из-за участившихся атак вражеских БПЛА.





Главе региона также задали вопросы о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме того, орловцы пожаловались на стаи бродячих собак.



Как отмечает региональный информационный портал, по итогам общения с гражданами Андрей Клычков дал поручения и рекомендации профильным органам государственной власти и главам муниципальных образований. В личном приеме участвовали члены правительства Орловской области, руководители и представители ряда ведомств и органов местного самоуправления.





Сергей Мерцалов



