Орловцы пожаловались Андрею Клычкову на стаи бродячих собак
Очередной прием граждан по личным вопросам состоялся 18 января.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообщался с жителями Орла, Мценска и Урицкого района. Речь шла о переселении граждан из аварийного жилья, благоустройстве придомовых территорий, ремонте дорог и вопросах безопасности из-за участившихся атак вражеских БПЛА.
Главе региона также задали вопросы о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме того, орловцы пожаловались на стаи бродячих собак.
Как отмечаетрегиональный информационный портал, по итогам общения с гражданами Андрей Клычков дал поручения и рекомендации профильным органам государственной власти и главам муниципальных образований. В личном приеме участвовали члены правительства Орловской области, руководители и представители ряда ведомств и органов местного самоуправления.