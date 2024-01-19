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9:51, 19 января 2024 года В Орловской области порядка 1,5 тысячи человек поучаствовали в Крещенских купаниях Праздник проходит без происшествий.



Фото: архив

19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. Купание в ледяной воде сопряжено с риском, поэтому на местах работают сотрудники МЧС. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, по состоянию на утро 19 января происшествий на водных объектах не зарегистрировано.



– В оборудованных местах купаний организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных частей, областной поисково-спасательной службы, Государственной инспекции по маломерным судам, сотрудников УМВД России по Орловской области и медицинских работников, представителей органов местного самоуправления, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Напомним, крещенские купания организованы в 24 оборудованных местах в 15 районах региона. Эти места были выбраны властями.





Сергей Силаев



