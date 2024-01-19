В Орловской области порядка 1,5 тысячи человек поучаствовали в Крещенских купаниях
Праздник проходит без происшествий.
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19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. Купание в ледяной воде сопряжено с риском, поэтому на местах работают сотрудники МЧС. Как сообщилив пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, по состоянию на утро 19 января происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
– В оборудованных местах купаний организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных частей, областной поисково-спасательной службы, Государственной инспекции по маломерным судам, сотрудников УМВД России по Орловской области и медицинских работников, представителей органов местного самоуправления, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Напомним, крещенские купания организованы в 24 оборудованных местах в 15 районах региона. Эти места были выбраны властями.