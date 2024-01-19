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9:30, 19 января 2024 года Орловским школьникам рассказали о поисковой работе Встреча состоялась в региональном штабе общественной поддержки.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Встреча-презентация "Поисковые отряды Орловщины" прошла 18 января в штабе общественной поддержки в Орле. О работе поисковиков учащимся лицея № 4 рассказал руководитель межрегионального поискового объединения "Костер" Николай Красиков.





По его словам, поисковая деятельность - это сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Школьники узнали о поисковой работе в деревне Гать Орловского муниципального округа и в Медведевском лесу. Именно здесь фашисты расстреляли тысячи мирных жителей Орловской области.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", дети посмотрели видеоролик о целях и задачах межрегионального поискового объединения "Костер".





Сергей Мерцалов



