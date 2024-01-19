пятница 19.01.2024 12:56:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

9:30, 19 января 2024 года

Орловским школьникам рассказали о поисковой работе

Встреча состоялась в региональном штабе общественной поддержки.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Встреча-презентация "Поисковые отряды Орловщины" прошла 18 января в штабе общественной поддержки в Орле. О работе поисковиков учащимся лицея № 4 рассказал руководитель межрегионального поискового объединения "Костер" Николай Красиков.


По его словам, поисковая деятельность - это сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Школьники узнали о поисковой работе в деревне Гать Орловского муниципального округа и в Медведевском лесу. Именно здесь фашисты расстреляли тысячи мирных жителей Орловской области. 

Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", дети посмотрели видеоролик о целях и задачах межрегионального поискового объединения "Костер".


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.