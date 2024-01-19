Главная » Новости



8:30, 19 января 2024 года В орловском музее-заповеднике Спасское-Лутовиново отметят именины Тургенева Встречу планируют провести по-домашнему.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцев приглашают отметить именины нашего великого земляка Ивана Сергеевича Тургенева. Один из самых теплых и уютных праздников состоится в усадьбе писателя 20 января.



В 14:00 в Крестьянской избе, протопленной печкой, гостей Спасского-Лутовиново ждет программа "Будни и праздники Спасской усадьбы", которая будет сопровождаться чаепитием. В 16.00 любимая горничная Варвары Петровны Агашенька проведет посетителей музея по комнатам Дома-музея и расскажет свои "истории при свечах".



Все подробности о предстоящем мероприятии можно узнать на сайте Спасского-Лутовиново.





Сергей Мерцалов



