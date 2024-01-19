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8:00, 19 января 2024 года На развитие инфраструктуры Ливенского района Орловщины направят почти 50 миллионов рублей Комплекс мероприятий реализуют за счет нацпроекта "Жилье и городская среда".



Фото: архив "Вести-Орел"

Ливенский район получит деньги на развитие инфраструктуры. На эти средства запланировано благоустройство парка в поселке Сахзаводской, общественных территорий по улице Челпанова в поселке Беломестное, по улице Мира в селе Успенское, по улице Пентюхова в селе Сергиевское.



Благоустройство коснется и дворовых территорий: дома № 20 по улице Александрова в селе Сергиевское, домов № 4, 5, 6 в поселке Сахзаводской и дома № 2 по улице Заводской в селе Коротыш. Комплекс мероприятий реализуют за счет нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, а также регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает тг-канал "Орловская область".





Сергей Мерцалов



