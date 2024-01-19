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9:00, 19 января 2024 года Орловскую экспозицию на ВДНХ можно поддержать в мобильном приложении Голосование проводится по 11 номинациям.



Фото: портал Орловской области

Орловцам предлагают поддержать экспозицию нашего региона на выставке "Россия" в Москве. Отдать свой голос за самый оригинальный или самый полезный для детей стенд, экспозицию с лучшим интерактивом или виртуальным туром, туристическим или социальным проектом можно в мобильном приложении.



А с помощью приложения "Россия ВДНХ" можно поблагодарить сотрудников выставки, которые ежедневно делают времяпрепровождение гостей комфортным и приятным. Более подробно узнать о голосовании и ознакомиться с результатами выбора посетителей выставки за прошлую неделю можно в мобильном приложении в разделе "Голосование", а также на сайте https://russia.ru/voting/region.





Сергей Мерцалов



