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7:30, 19 января 2024 года Орловцы доставили на передовую 200 печей-буржуек Также бойцам передали 20 тонн питьевой воды.



Фото: портал Орловской области

Жители Орловщины продолжают помогать фронту. Недавно военным доставили 200 печей-буржуек и 20 тонн питьевой воды.



- После небольшого технического перерыва, обусловленного, прежде всего, погодными условиями, снова на передовой. Сегодня наша команда вновь раздала очередную партию аквагруза по подразделениям, - рассказал губернатор Андрей Клычков.



Он также отметил, что военнослужащим доставили 200 печей-буржуек и печи для приготовления еды. Об этом просили сами ребята.



- Теперь у них всегда будет горячий обед и дополнительный обогрев. А это ресурс, обеспечивающий восстановление сил и энергии, необходимых для успешного выполнения задач, - подчеркнул глава региона.





Сергей Мерцалов



