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20:21, 12 января 2024 года Орловца заключили под стражу за смертельное избиение Конфликт возник на бытовой почве.



Фото: архив

Житель Верховья взят под стражу по об обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Дело расследуют следственные органы.



По данным следствия, тело 42-летнего местного жителя нашли в поселке Верховье. У мужчины были повреждения в области головы. 32-летний подозреваемый задержан.



– Он сообщил, что в вечернее время увидел потерпевшего, с которым ранее не был знаком, на одной из улиц поселка. Между ними возник конфликт на бытовой почве, в результате которого мужчина нанес потерпевшему удары руками по голове, от чего тот скончался впоследствии на месте, - рассказали в СУ СК РФ по Орловской области.



Мужчине предъявили обвинение. Следствие продолжается.





Сергей Силаев



