Орловца заключили под стражу за смертельное избиение
Конфликт возник на бытовой почве.
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Житель Верховья взят под стражу по об обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Дело расследуют следственные органы.
По данным следствия, тело 42-летнего местного жителя нашли в поселке Верховье. У мужчины были повреждения в области головы. 32-летний подозреваемый задержан.
– Он сообщил, что в вечернее время увидел потерпевшего, с которым ранее не был знаком, на одной из улиц поселка. Между ними возник конфликт на бытовой почве, в результате которого мужчина нанес потерпевшему удары руками по голове, от чего тот скончался впоследствии на месте, - рассказали в СУ СК РФ по Орловской области.