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13:30, 12 января 2024 года В Орловской области водитель "Лады" столкнулся с "Исудзу" и вылетел в кювет ДТП случилось на трассе "Орел - Тамбов".



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

37-летний водитель "Лады Ларгус" 11 января двигался по дороге "Орел-Тамбов " со стороны областного центра в сторону Ливен. Мужчина не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего столкнулся с автомобилем "Исудзу", которым управлял 29-летний водитель, а затем вылетел в кювет.



По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водитель "Исудзу" получил телесные повреждения. Его отпустили.





Сергей Силаев



