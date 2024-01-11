Орловец Юрий Семин раздал знатокам футбола шапки-петушки

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18:55, 11 января 2024 года
Орловец Юрий Семин раздал знатокам футбола шапки-петушкиИменитый тренер также провел автограф-сессию на выставке "Россия".
Фото: департамент физической культуры и спорта региона
Известный футболист и тренер Юрий Семин отметил лучших знатоков орловского футбола на выставке-форуме "Россия". В рамках дня Орловской области, который проходит 11 января, Семин подписал несколько сотен карточек и наградил победителей футбольной викторины.
Интеллектуальное соревнование организовали сотрудники департамента физической культуры и спорта Орловской области. В него вошли вопросы, посвященные известным футболистам региона. Правильно ответили более 20 человек на все десять вопросов, они получили шапочки-петушки из рук тренера, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Также Юрий Семин рассказал "ТАСС", что в Орле стали уделять больше внимания спорту.
"Мы видим построенный манеж, много спортсооружений, которые построены в Орле. Орел развивается. Как раз то, что было представлено, об этом и говорит"
, - цитирует
Семина "ТАСС".
Сергей Силаев