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18:55, 11 января 2024 года Орловец Юрий Семин раздал знатокам футбола шапки-петушки Именитый тренер также провел автограф-сессию на выставке "Россия".



Фото: департамент физической культуры и спорта региона

Известный футболист и тренер Юрий Семин отметил лучших знатоков орловского футбола на выставке-форуме "Россия". В рамках дня Орловской области, который проходит 11 января, Семин подписал несколько сотен карточек и наградил победителей футбольной викторины.



Интеллектуальное соревнование организовали сотрудники департамента физической культуры и спорта Орловской области. В него вошли вопросы, посвященные известным футболистам региона. Правильно ответили более 20 человек на все десять вопросов, они получили шапочки-петушки из рук тренера, рассказали в пресс-службе областного правительства.



Также Юрий Семин рассказал "ТАСС", что в Орле стали уделять больше внимания спорту.

"Мы видим построенный манеж, много спортсооружений, которые построены в Орле. Орел развивается. Как раз то, что было представлено, об этом и говорит", - цитирует Семина "ТАСС".





Сергей Силаев



