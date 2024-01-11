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11:17, 11 января 2024 года Двое орловских полицейских ответят перед судом за превышение полномочий Расследование уголовного дела завершено.



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Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двоих сотрудников ОП №1 УМВД России по городу Орлу, и одного экс-сотрудника, которые обвиняются в превышении должностных полномочий.



Следствие установило, что обвиняемые в мае 2021 года выехали на вызов после сообщения о краже денег в большом размере. В итоге полицейские договорились скрыть информацию от потерпевшего от системы учета преступлений, зная, что виновного не найдут.



– Также они принудили жителя города Орла, не являющегося участником совершенного в отношении потерпевшего преступления, к передаче в качестве компенсации потерпевшему денежных средств, сфальсифицировав необходимые документы для придания законности своих действий, - пояснили в следственном комитете.



Один из полицейских в итоге вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Предварительное следствие завершено, дело ушло в суд.



– При подтверждении вины сотрудников полиции, один из которых уже уволен из органов внутренних дел, они понесут наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев



