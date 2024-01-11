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10:00, 11 января 2024 года В Орле застеклили окна дома, пострадавшего после падения беспилотника Стекла выбило взрывной волной.



Фото: архив

9 января Орел подвергся атаке беспилотников. Два упали в Орле на объект топливно-энергетического комплекса, еще один – в Орловском округе на нежилой объект.



Мэр Юрий Парахин сообщал, что при падении одного БПЛА ущерб получила многоэтажка, взрывной волной выбило стекла. Была создана специальная комиссия, которая занималась восстановлением повреждений.



Окна в пострадавшем доме застеклили. Жильцам не нужно было отправляться в пункт временного размещения.



– Все в порядке, окна в пострадавшем доме застеклили, и жильцам не пришлось ехать в пункт временного размещения. Окна восстановили до 4 часов утра, - рассказали РИА Новости в пресс-службе городской администрации.







Сергей Силаев



