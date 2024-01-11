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9:32, 11 января 2024 года

Стало известно, когда орловцы будут сдавать ЕГЭ в 2024 году

Расписание утверждено.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с федеральной службы по надзору в сфере образования и науки опубликовали приказы об утверждении расписания и продолжительности единого государственного экзамена для школьников в 2024 году. В соответствии с документом, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период – с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период – с 4 по 23 сентября.

Как сообщили в региональном центре оценки качества образования, основной период ЕГЭ 23 мая откроют экзамены по географии, литературе и химии. Испытания по иностранным языкам информатике пройдут традиционно в два дня : 17 и 18 июня, 7 и 8 июня соответственно. Русский язык орловские выпускники напишут 28 мая, математику базового и профильного уровней – 31 мая, обществознание - 4 июня, историю и физику - 10 июня.

Предусмотрены и резервные дни: 20 июня – русский язык, 21 июня – география, литература, физика, 24 июня – математика базовая и профильная, 25 июня – информатика, обществознания, химия, 26 июня – история, иностранные языка (устная часть), 27 июня – биология, иностранные языки (письменная часть), 1 июля – по всем учебным предметам.


Сергей Силаев
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