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18:20, 9 января 2024 года В Орловской области продолжают оптимизировать деятельность унитарных предприятий Ход работ в этом направлении обсудили на аппаратном совещании.



Фото из архива

В Орловской области продолжается работа по реформированию унитарных предприятий и оптимизации их деятельности. Ход работ в этом направлении обсудили на аппаратном совещании в областной администрации, которое провел губернатор Андрей Клычков 9 января.



– Многие думают, что меняется собственник предприятия, но это не так. Жителей необходимо информировать, что на самом деле меняется только организационно-правовая форма, собственник остается тот же, - отметил глава региона.



По информации пресс-службы областного правительства, по состоянию на 1 ноября 2023 года в едином реестре юридических лиц числились 80 унитарных предприятий, работающих на территории Орловской области, в том числе четыре государственных унитарных предприятиях и 76 муниципальных .



– В муниципальных образованиях значительное количество предприятий будет преобразовано в хозяйственные общества и учреждения. Что касается предприятий системы жизнеобеспечения – они должны продолжить свою деятельность в их нынешнем "формате", - подчеркнул Клычков.





Сергей Силаев



