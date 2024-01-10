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18:20, 9 января 2024 года

В Орловской области продолжают оптимизировать деятельность унитарных предприятий

Ход работ в этом направлении обсудили на аппаратном совещании.

Фото из архива

В Орловской области продолжается работа по реформированию унитарных предприятий и оптимизации их деятельности. Ход работ в этом направлении обсудили на аппаратном совещании в областной администрации, которое провел губернатор Андрей Клычков 9 января.

Многие думают, что меняется собственник предприятия, но это не так. Жителей необходимо информировать, что на самом деле меняется только организационно-правовая форма, собственник остается тот же, - отметил глава региона.

По информации пресс-службы областного правительства, по состоянию на 1 ноября 2023 года в едином реестре юридических лиц числились 80 унитарных предприятий, работающих на территории Орловской области, в том числе четыре государственных унитарных предприятиях и 76 муниципальных .

В муниципальных образованиях значительное количество предприятий будет преобразовано в хозяйственные общества и учреждения. Что касается предприятий системы жизнеобеспечения – они должны продолжить свою деятельность в их нынешнем "формате", - подчеркнул Клычков.


Сергей Силаев
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