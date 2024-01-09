Орловские следователи организовали проверку по факту гибели девушки
Ранее тело 20-летней орловчанки нашли в Ливенском районе.
Фото: следственный комитет
О пропаже Валентины Мальковской стало известно 8 января. Девушка находилась в клубе села Успенское Ливенского района. Затем она ушла от компании друзей и пересталавыходить на связь. После тело обнаружили в сугробе. На нем не было обнаружено признаков насильственной смерти.
По информацииСУ СК РФ по Орловской области, организована доследственная проверка. Следователь осмотрел место происшествия.
– Осуществляются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.