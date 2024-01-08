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15:30, 8 января 2024 года В праздники каждый третий орловец смотрел "Вести-Орёл" Вечерний выпуск "Вести-Орел" смотрели от самых маленьких до пожилых людей.





В Орловской области, почти каждый третий житель в праздничные дни смотрел вечерний прайм программы Вести-Орел. Доля телесмотрения главной информационной програрммы региона на телеканале Россия -1 составляла около и более тридцати процентов. Съемочные группы работали в праздники для вас и коллектив региональных "Вестей" благодарит телезрителей, что они всегда рядом и свой выбор делали и делают в пользу нашей информационной программы.





Вести-Орёл



