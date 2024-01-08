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12:00, 8 января 2024 года

В Орле ожидается оттепель с мокрым снегом

В первую рабочую неделю года потеплеет с -24 до +1.


В первую рабочую неделю 2024 года в Орловской области ожидается оттепель и мокрый снег. Перепад температуры составит 25 градусов. 
 
Как сообщает Росгидрометцентр, во вторник 9 января в Орле еще будет царить мороз: на термометрах от -24 ночью до - 9 днем. Ожидается солнечная погода, небольшой снег. 
 
Ночью в среду, 10 января, уже не так морозно, термометры покажут -10 градусов, днем температура поднимется до 0. Прогнозируется снег, переходящий в снег с дождем. Пасмурно. 
 
В четверг 11 января от -6 до +1, вновь ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем, небо затянуто тучами. 
 
К концу рабочей недели мороз снова начнет отстаивать позиции: в пятницу 12 января синоптики прогнозируют -12..-14 градусов, переменную облачность и небольшой снег. По предварительному прогнозу, выходные 13-14 января будут морозными и снежными.



Ольга СУПОНЕВА
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