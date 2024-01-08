На благоустройство Малоархангельского района направят больше 70 миллионов рублей
Запланирован масштабный ремонт.
В 2024-м году в благоустройство Малоархангельского района Орловской области вложат 73,2 миллиона рублей. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
В частности, запланирован капремонт улично-дорожной сети в деревне Легостаево Второе по улице Мира, селе Гнилая Плота по улице Школьной, поселке Рогатый по улицам Вишневой, Тенистой и Молодежной, селе Протасово по улице Чечневой, деревне Первая Подгородняя по улице Родниковой.
В Малоархангельске отремонтируют улицу Советскую, двор дома №16 по переулку Октябрьскому и двор дома №135 по улице Ленина.
Также запланирован третий этап благоустройства общественной территории "Трубочка", строительство котельной по улице Калинина и капитальный ремонт крыш детского дома творчества, музеев боевой и трудовой славы.