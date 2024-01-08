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9:00, 8 января 2024 года На благоустройство Малоархангельского района направят больше 70 миллионов рублей Запланирован масштабный ремонт.





В 2024-м году в благоустройство Малоархангельского района Орловской области вложат 73,2 миллиона рублей. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



В частности, запланирован капремонт улично-дорожной сети в деревне Легостаево Второе по улице Мира, селе Гнилая Плота по улице Школьной, поселке Рогатый по улицам Вишневой, Тенистой и Молодежной, селе Протасово по улице Чечневой, деревне Первая Подгородняя по улице Родниковой.



В Малоархангельске отремонтируют улицу Советскую, двор дома №16 по переулку Октябрьскому и двор дома №135 по улице Ленина.



Также запланирован третий этап благоустройства общественной территории "Трубочка", строительство котельной по улице Калинина и капитальный ремонт крыш детского дома творчества, музеев боевой и трудовой славы.





Артем Ежаков



