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14:00, 8 января 2024 года В Мценске запланировали многомиллионное благоустройство Преобразятся четыре двора и парк.





В наступившем году в Мценске продолжится исполнение федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в городе благоустроят дворы по ул. Машиностроителей, д. 2, пер. Драничному, д. 19 и ул. Ефремовской д. 5, 7. Финансирование этих работ составит 12,8 миллиона рублей.



Также запланировано благоустройство местного парка культуры и отдыха в части ремонта пешеходных дорожек. На работы потратят более 11 миллионов рублей.





Артем Ежаков



