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10:00, 8 января 2024 года Орловские автоинспекторы навестили детей погибшего коллеги Ребят поздравили с Новым годом и вручили им подарки.



Фото: УМВД России по Орловской области

Орловские автоинспекторы навестили семью погибшего коллеги. Полицейский Дед Мороз и Снегурочка приехали к ребятам на служебной машине, поздравили ребят с Новым годом и вручили им подарки. Детям рассказали о профессионализме их отца и поделились историями о совместной работе.



Полицейские регулярно навещают семьи погибших коллег, поздравляют с праздниками и помогают. Такими мероприятиями в праздники планируется охватить все семьи данной категории, рассказали в УМВД региона.





Артем Ежаков



