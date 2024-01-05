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17:15, 5 января 2024 года

В Орловской области продолжают собирать подписи за Владимира Путина на выборах президента

Пункты сбора подписей открыты в нескольких городах региона.

Фото: "Телеграммы из Орла"

В Орловской области в новогодние праздники продолжается работа пунктов сбора подписей за Владимира Путина на выборах президента России. Работа ведется по нескольким адресам:

Орел:

- ТЦ Мега Грин, Кромское шоссе, 4 (по 21 января);
- ТЦ Лента, Московское шоссе, 56 (по 21 января);
- ТЦ Водолей, ул. Тургенева, 40 (по 21 января);
- ТЦ ЦУМ, Площадь Мира, 1 (по 8 января);
- ТЦ Европа, улица Московская, 67 (9 января-21 января).

Мценск:

- Дом бытовых услуг, улица Тургенева, 97А (по 21 января).

Ливны:

- ТЦ ЕРМАК, ул. Октябрьская, 29Б (по 21 января).
С 3 по 8 января пункты сбора подписей работают с 11.00-15.00, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". С собой необходимо иметь паспорт. Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.


Сергей Силаев
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