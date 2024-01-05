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17:30, 5 января 2024 года Орловским рыбакам напомнили правила поведения на воде Сотрудники МЧС вышли в очередной рейд.







Орловские спасатели напомнили правила безопасного поведения на льду тем, кто решил в мороз провести время на рыбалке. Помимо рыбаков в зоне внимания спасателей еще одна категория - подростки, которые тоже испытывают лед на прочность.



Основная цель таких мероприятий – предотвращение гибели людей на воде, профилактика нарушений правил безопасного поведения на водных объектах. Серьезное похолодание изменило ледовую обстановку на водных объектах Орловщины: если 31 декабря проточные водоемы полностью освободились ото льда, то спустя несколько дней лед опять появился и на проточных, и на закрытых водоемах.



Инспекторы вручили жителям памятки и призвали быть осторожными. Строгое соблюдение правил безопасного поведения позволяет избежать происшествий не только зимой, но и в любое время года.





Сергей Силаев



