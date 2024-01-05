Орловским рыбакам напомнили правила поведения на воде
Сотрудники МЧС вышли в очередной рейд.
Орловские спасатели напомнили правила безопасного поведения на льду тем, кто решил в мороз провести время на рыбалке. Помимо рыбаков в зоне внимания спасателей еще одна категория - подростки, которые тоже испытывают лед на прочность.
Основная цель таких мероприятий – предотвращение гибели людей на воде, профилактика нарушений правил безопасного поведения на водных объектах. Серьезное похолодание изменило ледовую обстановку на водных объектах Орловщины: если 31 декабря проточные водоемы полностью освободились ото льда, то спустя несколько дней лед опять появился и на проточных, и на закрытых водоемах.
Инспекторы вручили жителям памятки и призвали быть осторожными. Строгое соблюдение правил безопасного поведения позволяет избежать происшествий не только зимой, но и в любое время года.