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15:00, 5 января 2024 года Орловцам напомнили меры пожарной безопасности Социальный патруль работал в Орловском округе.







В Орловском округе 4 января в ходе совместной работы социального патруля и инспекторского состава отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Орловской области проведено обследование квартир, где проживают многодетные и неблагополучные семьи.



– Они посетили места жительства многодетных и неблагополучных семей в нескольких населенных пунктах округа, чтобы убедиться, в том числе, как соблюдаются меры пожарной безопасности. Основная задача – довести до граждан, насколько важно придерживаться противопожарных требований, чтобы избежать беды самому и не подвергать риску других, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



В некоторые дома члены соцпатруля пришли не в первый раз. С орловцами провели инструктажи, также членам семей напомнили о правилах использования свечей в преддверии Рождества Христова.





Сергей Силаев



