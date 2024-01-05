пятница 5.01.2024 18:31:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

15:00, 5 января 2024 года

Орловцам напомнили меры пожарной безопасности

Социальный патруль работал в Орловском округе.



В Орловском округе 4 января в ходе совместной работы социального патруля и инспекторского состава отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Орловской области проведено обследование квартир, где проживают многодетные и неблагополучные семьи.

Они посетили места жительства многодетных и неблагополучных семей в нескольких населенных пунктах округа, чтобы убедиться, в том числе, как соблюдаются меры пожарной безопасности. Основная задача – довести до граждан, насколько важно придерживаться противопожарных требований, чтобы избежать беды самому и не подвергать риску других, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В некоторые дома члены соцпатруля пришли не в первый раз. С орловцами провели инструктажи, также членам семей напомнили о правилах использования свечей в преддверии Рождества Христова.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.