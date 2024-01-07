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19:00, 6 января 2024 года

Посетители орловского павильона на выставке "Россия" могут попробовать написать фанфик

Литературный мастер-класс пройдет 23 и 24 января.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Гости павильона Орловской области на выставке-форуме "Россия" попробуют написать любительское сочинение по мотивам популярных литературных произведений на заданную тему. Фанфик – выдуманная история про героев известного произведения: фильма, книги, сериала, игры. В основе лежат оригинальные, нигде не упоминавшиеся персонажи.

День Орловской области на международной выставке-форуме пройдет 11 января 2024 года. Экспозиция работает в павильоне №75 ВДНХ. Вход на выставку свободный, сообщили в пресс-службе правительства региона.


Сергей Силаев
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