Посетители орловского павильона на выставке "Россия" могут попробовать написать фанфик
Литературный мастер-класс пройдет 23 и 24 января.
Фото: пресс-служба правительства Орловской области
Гости павильона Орловской области на выставке-форуме "Россия" попробуют написать любительское сочинение по мотивам популярных литературных произведений на заданную тему. Фанфик – выдуманная история про героев известного произведения: фильма, книги, сериала, игры. В основе лежат оригинальные, нигде не упоминавшиеся персонажи.
День Орловской области на международной выставке-форуме пройдет 11 января 2024 года. Экспозиция работает в павильоне №75 ВДНХ. Вход на выставку свободный, сообщилив пресс-службе правительства региона.