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12:55, 5 января 2024 года

В Орловской области запланировали почти 30 крупных мероприятий в 2024 году

Календарь событий разработал департамент культуры и туристский информационно-выставочный центр.

Фото: пресс-служба областного правительства

В календарь событий Орловской области на 2024 год включили 29 мероприятий. Это праздники, фестивали, ярмарки, спортивные состязания. Календарь разделен по временам года и снабжен иллюстрациями.

Зимой, 2-7 января, орловцев приглашают отметить волшебную зиму в "Спасском-Лутовиново", праздник "Сретение Господне" – 18 февраля. Весной, 16 марта, в музее-заповеднике Тургенева отметят масленицу, 18 мая пройдет всероссийская акция "Ночь музеев", также на последний месяц весны запланирован фестиваль цветущей сирени.

Самое большое количество фестивалей запланировано на летний период. 23 июня в Орловском полесье пройдут Троицкие хороводы, 29 июня в Спасском состоится всероссийский тургеневский праздник. На июнь-июль запланирована аграрная неделя, 3-5 августа пройдет фестиваль цветов "Стрелка". День города Орел отметит 5 августа, а в последний день лета состоится третий историко-гастрономический фестиваль "Слива-Град" в Кромах.

Дата и место проведения может меняться. Ознакомиться с календарем можно на сайте правительства региона.


Сергей Силаев
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