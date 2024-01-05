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9:00, 5 января 2024 года Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с Новым годом Ребята получили подарки на железнодорожном вокзале.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

На железнодорожном вокзале станции Орел и в пригородных поездах Дед Мороз и Снегурочка поздравили юных пассажиров с праздниками. Дед Мороз пожелал безопасных новогодних каникул и напомнил правила поведения на объектах железнодорожного транспорта: не перебегать пути перед приближающимся поездом, не приближаться к контактной сети, не ходить в зоне движения поездов в наушниках.



Транспортные полицейские, помимо новогодних подарков, раздали тематические памятки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев



