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9:00, 3 января 2024 года Андрей Клычков призвал орловцев с особым вниманием отнестись к вопросам безопасности Высока вероятность возникновения пожаров, аварий, нарушений в работе транспорта.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 3 по 7 января в Орловской области установится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха 14-21 градуса мороза. В связи с этим на всей территории региона введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Дал поручение максимально оперативно реагировать на аварийные ситуации и обращения людей, - написал он в соцсетях.



Клычков призвал орловцев, по возможности, не покидать пределы населенных пунктов и минимизировать поездки на личных автомобилях, особенно - дальние. Глава региона также напомнил, что повышена вероятность возникновения пожаров, аварий, нарушений в работе транспорта, на открытом воздухе возможны случаи переохлаждения и обморожения.



По всем вопросам можно обращаться на "горячую линию" диспетчерской службы, которая работает круглосуточно. Телефон, whatsapp: +7 903 637-11-21, +7 962 483-44-42.





Сергей Мерцалов



