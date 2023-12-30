В Орловской области до 14 января продлен запрет на продажу и запуск салютов
Решение принял региональный оперштаб.
Фото: архив "Вестей"
В Орловской области, решением оперативного штаба, продлен запрет на продажу пиротехники. Запускать фейерверки тоже нельзя.
Запрет продлили до 14 января 2024 года. Купить можно будет только хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны. В оперштабе пояснили, что решение принято в целях общественной безопасности и усиления охраны общественного порядка.
- Также вводится временный запрет в период с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года на использование пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня, в местах массового пребывания людей на территории Орловской области, - отмечает пресс-служба правительства Орловской области.