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21:55, 29 декабря 2023 года
Орловцы смогут посмотреть "Чебурашку" по телевизоруКомедию покажут 1 января.
Комедию, ставшую абсолютным лидером российского проката, теперь покажут на телевидении. Уже 1 января на телеканале "Россия" орловцы смогут увидеть главный кассовый хит 2023 года.
Это добрая и светлая история про самого известного ушастого героя с большим сердцем. Премьера фильма "Чебурашка" - 1 января в 20.24 на телеканале "Россия".
Сергей Силаев
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